Onderzoek: Apps die verdachte huidplekjes scannen niet altijd betrouwbaar

De Consumentenbond heeft onderzoek gedaan naar apps die verdachte huidplekjes te scannen. De applicaties blijken echter niet allemaal even betrouwbaar.

Apps voor scannen van huidplekjes

Sinds een tijd bestaan er applicaties waarmee je een verdacht plekje op de huid kunt scannen. De apps zouden dan aan moeten geven of deze plekjes inderdaad kwaad kunnen, of dat dat niet het geval is. De Consumentenbond heeft de proef op de som genomen en gekeken naar de betrouwbaarheid van deze apps.

In het onderzoek werden van verschillende proefpersonen in totaal 45 huidplekjes gecontroleerd. Dit gebeurde met de apps Huidmonitor, Medgic en SkinVision. Vervolgens werden de plekjes ook beoordeeld door twee dermatologen.

Uit het onderzoek komt naar voren dat er bij twee van de 45 plekjes sprake was van huidkanker. De apps SkinVision en Huidmonitor gaven deze plekjes ook aan als verdacht. Bij Medgic kwam er een onduidelijk resultaat naar voren. Volgens de Consumentenbond zag SkinVision nog meer plekjes aan als verdacht, maar dit was onschuldig. Daarnaast zou deze app al snel de gebruiker doorsturen naar de huisarts en is het voorzichtig met het geven van advies.

Medgic gaat vaker de mist in, zo oordeelt de Consumentenbond. Het geeft vaak onduidelijke uitslagen en geeft het soms een stuk meer diagnoses. Bij Huidmonitor kun je je plekje vergelijken met voorbeeldfoto’s, iets wat vrij goed werkt, maar juist ook weer een onzeker gevoel kan geven. Toch blijft de huisarts de beste keus. De dermatologen vonden namelijk ook bij drie deelnemers nog huidkanker, terwijl zij die plek niet hadden gezien, of niet verdacht vonden.