Coronavirus Statistics app geeft je alle statistieken en cijfers

Het Coronavirus grijpt om zich heen en wereldwijd worden maatregelen genomen. Met de Coronavirus Statistics app krijg je de cijfers en statistieken binnen handbereik.

Coronavirus Statistics

Tienduizenden mensen zijn al geïnfecteerd door het coronavirus, honderden mensen overleden. Iedere dag neemt het aantal besmettingen toe en alles wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Wanneer je benieuwd bent naar alle informatie erover in de zin van statistieken en cijfers, dan kun je terecht in de Coronavirus Statistics app.

In de applicatie vind je een overzicht met het aantal overleden mensen, het aantal mensen dat hersteld is en het aantal geïnfecteerde personen. Naast de cijfers, vind je op een kaart ook de gevallen en zie je deze ook terug in de grafiek die duidelijk laat zien hoe het gesteld is met het virus. De data in de applicatie wordt meerdere malen per dag bijgewerkt.

