De batterij- en opslagverwachtingen van de Galaxy S23

Ben jij een Samsung fan, of een trotse Android bezitter? Het is weer tijd voor de lancering van een nieuwe Samsung serie. In de komende maand komt namelijk het nieuwste Samsung model uit! Wat dit nieuwe model allemaal met zich mee brengt qua specs en verwachtingen lees je in dit artikel!

Verwachtingen van Galaxy S23

Het nieuwe jaar is aangebroken en zo ook het tijdperk voor een nieuwe Samsung telefoon. De Galaxy reeks breidt zich uit met een nieuwe Samsung Galaxy S23-serie inclusief Plus en Ultra model. Of deze serie het beter gaat doen dan de vorige serie blijft nog de vraag. Er is veel tegenstrijdigheid in geruchten geweest zoals dat sinds september 2022 er gedacht werd dat er een Exynos processor geimplementeerd zou zijn, maar later in november bleek weer dat keus van Samsung toch op de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 gevallen is. Over de accu, opslag, en het werkgeheugen is ook al veel duidelijkheid, en daar vertellen we je in dit artikel graag meer over.

De accuduur

Om bereikbaar te blijven en optimaal te functioneren in het alledaagse en zakelijke leven is de mobiele telefoon onmisbaar geworden. Dit maakt dat de accuduur erg belangrijk is voor het kiezen van een nieuw toestel. Tweakers heeft in maart 2022 onderzoek gedaan met accutests waarbij met wifi, 4G, en 5G Android-smartphones in een Chrome-browser over het web scrollden binnen lokale servers. Dit werd gedaan om consistent te kunnen achterhalen hoe lang de accu van deze toestellen het volhield wanneer er activiteiten met gelijke energievraag werden uitgevoerd. Opvallend hierbij is dat de S22 Plus met een kleinere accu het minder lang volhield dan de S21 Plus welke vorig jaar een van de best scorende toestellen was op het gebied van accuduur.

Hoe de Samsung S23 zal scoren, zal afhangen van de nieuwe accu specificaties. Voor nu is bekend dat deze vooralsnog verbeterd zouden moeten zijn met een 3900 mAh als capaciteit. Dit ten opzichte van die van zijn voorganger welke een 3700mAh accu heeft. Dit is een toename van 200 mAh wat ook de exacte capaciteitstoename is tussen de S22 Plus en S23 Plus. Voor de S23 Ultra wordt de capaciteit gelijkwaardig verwacht op 5000 mAh net als de S23 Ultra.

Fotobron: Notebookcheck

Opslag en werkgeheugen

Wanneer je mobiele telefoon tijdens een fotosessie op vakantie een melding geeft dat er helaas geen ruimte meer beschikbaar is, is een van de meest onaangename frustratiemomenten als menselijk wezen. De Samsung Galaxy S23 telefoons zullen dit probleem gelukkig minder vaak laten voorkomen. Volgens Ahmed Qwaider krijgt deze serie namelijk een opslaggeheugen van minimaal 256 GB waardoor de 128 GB opslag officieel verleden tijd zou zijn. De Ultra versie heeft meerdere keuzes aan opslagcapaciteit tussen 256 GB, 512 GB, en 1 TB. Ook het werkgeheugen is bekend. Het standaard- en plusmodel verwachten een werkgeheugen van 8 gigabyte te krijgen terwijl de Ultra variant zelfs een werkgeheugen van 12 GB zal aannemen. Deze werkgeheugens zijn identiek aan die van de S22-serie, maar nog steeds prima mee te werken.

Alles overziend zal de Samsung Galaxy S23 weer een stukje impressiever worden. De accu zal naar verwachting langer meegaan, de opslagcapaciteit heeft een nieuw minimum van 256 GB, en het werkgeheugen blijft hetzelfde. Of deze verwachtingen volledig kloppen, zal bekend worden bij de lancering.

