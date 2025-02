De perfecte zakelijke printer: hoe maak je de juiste keuze? (adv)

Een printer kiezen voor je bedrijf lijkt eenvoudig. Tot je ontdekt hoeveel opties er zijn. Inkjet of laser? Draadloos of bekabeld? Welke printer past het beste bij jouw bedrijf? Het is belangrijk om goed na te denken over wat je écht nodig hebt. Een verkeerde keuze kan leiden tot hoge kosten en frustratie. Hier lees je waar je op moet letten.

Welk type printer past bij jouw bedrijf?

Niet elke printer is geschikt voor elk bedrijf. Daarom is het belangrijk om eerst te bepalen wat je nodig hebt. Druk je vooral tekstdocumenten af? Dan is een laserprinter vaak de beste keuze. Deze printers zijn snel en hebben lagere kosten per afdruk. Perfect voor kantoren waar veel wordt geprint. Heb je vaak kleurenafdrukken nodig? Dan is een inkjetprinter een goede optie. Vooral als je afbeeldingen of marketingmateriaal print. Inkjetprinters leveren scherpe kleuren en zijn flexibeler dan laserprinters. Daarnaast is het goed om te kijken naar extra functies. Wil je scannen en kopiëren? Dan is een all-in-one printer handig. Heb je een klein kantoor? Kies dan een compact model dat weinig ruimte inneemt.

Denk verder dan alleen de aanschafprijs

De aanschafprijs van een printer zegt niet alles. Goedkoop lijkt aantrekkelijk, maar let op de kosten op lange termijn. Cartridges en toners zijn vaak duurder dan je denkt. Sommige printers gebruiken veel inkt, waardoor je steeds moet bijvullen. Check daarom altijd de kosten per afdruk. Dit voorkomt dat je uiteindelijk veel meer betaalt dan gepland. Bij PrintAbout kun je eenvoudig vergelijken welke cartridges het beste bij jouw printer passen. Zo voorkom je verrassingen en weet je precies waar je aan toe bent. Ook kan het slim zijn om te kiezen voor een printer die XL-cartridges ondersteunt. Deze gaan langer mee en zijn vaak voordeliger per pagina. Een andere besparing zit in dubbelzijdig printen. Dit scheelt papier en verlaagt de kosten. Veel zakelijke printers hebben deze functie standaard.

Handige functies voor efficiënt werken

Een printer moet vooral gemakkelijk in gebruik zijn. Niemand heeft tijd om elke dag met printproblemen te worstelen. Draadloze connectiviteit is tegenwoordig bijna een must. Zo kunnen medewerkers vanaf hun laptop of telefoon printen, zonder gedoe met kabels. Dit maakt het werken flexibeler, zeker in een kantooromgeving met meerdere werkplekken. Ook veiligheid is belangrijk. Zeker als je vertrouwelijke documenten print. Printers met beveiligde toegang zorgen ervoor dat alleen de juiste mensen bepaalde documenten kunnen afdrukken. Denk aan een pincode of een afdruk bevestiging via je computer. Daarnaast kan een automatische documentinvoer handig zijn. Dit bespaart tijd bij het scannen of kopiëren van meerdere pagina’s tegelijk.

Een printer die met je bedrijf meegroeit

Een printer koop je niet voor een paar maanden. Daarom is het slim om vooruit te denken. Groeit je bedrijf snel? Dan heb je misschien later behoefte aan een printer met een grotere papierlade of snellere printsnelheid. Sommige modellen kun je uitbreiden met extra papierlades of geavanceerde afdrukopties. Zo hoef je niet meteen een nieuwe printer te kopen als je bedrijf groeit. Het is ook goed om na te denken over onderhoud en ondersteuning. Sommige printers hebben automatische updates en monitoring, zodat je direct ziet wanneer een cartridge bijna leeg is. Dit voorkomt dat je op een cruciaal moment zonder inkt zit. Door een printer te kiezen die bij jouw bedrijf past, voorkom je onnodige frustratie en kosten.

Dit is een samenwerking met PrintAbout