Dit heeft de Finst app je te bieden

Ook in de cryptowereld is het gebruik van apps steeds meer gemeengoed geworden. Zo hebben de meeste crypto platformen tegenwoordig wel een app beschikbaar, om het gebruikers mogelijk te maken om via de smartphone cryptovaluta te kopen, te verkopen en te beheren. Ook de Nederlandse crypto exchange Finst heeft een app beschikbaar.

Over Finst

Sterker nog, de app wordt al tijdens het registratieproces aangeboden, zodat je deze na registratie direct kunt gebruiken. Hoe werkt de Finst app, wat heeft de app je te bieden, en welke voordelen zijn er aan de app verbonden? In dit artikel geven je alvast een kijkje in de keuken van deze handige crypto app.

Finst is sinds begin 2023 actief als handelsplatform voor cryptovaluta. Daarmee is de exchange relatief jong. De (net als Bitvavo) in Amsterdam gevestigde exchange is opgericht door oud-medewerkers van DEGIRO, een online handelsplatform voor aandelen, dat aandelenhandel tegen veel lagere kosten mogelijk maakt. Met de Finst handelsapp beogen de oud-medewerkers van DEGIRO eigenlijk een beetje hetzelfde, maar dan voor cryptohandel. De bedoeling van de Finst app is namelijk om cryptohandel eenvoudig, transparant en zeer goedkoop te maken. Hoewel Finst een van de jongste crypto platformen is, lijkt het bedrijf nu al goed geslaagd in zijn doelstellingen.

Registratieproces via de app, na downloaden

Waar veel exchanges optioneel een app aanbieden, heeft Finst het een stuk slimmer aangepakt. Al tijdens de registratieprocedure wordt je gevraagd om hun app te downloaden. De registratieprocedure verloopt via de app, na het downloaden ervan (zowel in Google Play als in de App Store beschikbaar). Om veiligheidsredenen die jou als gebruiker van Finst ten goede komen, worden tijdens de registratie een aantal zaken opgevraagd. Zo dien je uiteraard je e-mailadres kenbaar te maken, en te bevestigen. Hetzelfde geldt voor je mobiele telefoonnummer van de smartphone waar je de app op installeert. Net als bij registratieprocedures van andere crypto exchanges vraagt ook Finst je om een geldig legitimatiebewijs te uploaden (ID-kaart, Paspoort, of Rijbewijs), en aanvullend dien je een selfie te maken met je smartphone. Dat het maar duidelijk is dat jij degene bent die zich bij Finst registreert!

Tot slot vraagt Finst je om een eerste betaling te doen. Dat was je waarschijnlijk toch al van plan, want je wilde immers gaan handelen in crypto’s. Daarvoor dien je geld in je Finst account te storten. Dat kan heel gemakkelijk en snel met iDEAL. Je kunt zelf een bedrag kiezen, bijvoorbeeld een tientje, 50 euro, of een hoger bedrag. Vervolgens wordt je account binnen enkele uren goedgekeurd, maar in ieder geval binnen 1 of 2 werkdagen. Daarna kun je via de Finst app aan de slag met handelen in uiteenlopende cryptovaluta.

Hoe werkt de Finst app?

Is je account goedgekeurd, dan kun je de Finst app volledig gebruiken. Als je de smartphone app opent, dan krijg je het hoofdscherm te zien (het menu item van het hoofdscherm is ‘Markt’), waarbij bovenaan je accountsaldo wordt getoond, met daaronder de opties Koop, Verkoop, Swap, Storten en Opnemen. De opties spreken redelijk voor zich. Scroll je iets naar onder, dan zie je de winnaars en verliezers van vandaag, met de actuele koersen en de percentages van de stijgingen en dalingen. Nog iets verder naar onder op het hoofdscherm tref je een overzicht van de meest verhandelde cryptovaluta. Daarbij staan meestal de zogeheten ‘stablecoins’ in de top. Denk daarbij aan Bitcoin, Solana, Ethereum en Tether. Scroll je nog iets verder naar onder, dan krijg je een lijst te zien met alle beschikbare cryptovaluta, waarbij de actuele koers wordt getoond, maar ook de procentuele stijging of daling ten opzichte van precies een dag geleden.

Voor veruit de meeste cryptohandelaren en beleggers biedt Finst genoeg soorten cryptovaluta. Inmiddels zijn er meer dan 110 soorten cryptovaluta beschikbaar, waaronder natuurlijk alle bekende digitale munten, maar daarnaast is er ook een keur aan andere coins beschikbaar die veel minder bekend zijn. Goed om te weten is dat Finst regelmatig nieuwe crypto’s toevoegt aan het bestand.

Heb je eenmaal de keuze gemaakt voor een bepaald soort crypto, dan is het via de app erg gemakkelijk om deze aan te kopen. Uiteraard precies in de door jou gewenste hoeveelheid, of voor een door jou gewenst totaalbedrag. Aankopen van crypto kan vanuit het saldo dat je op je Finst rekening hebt gezet. Je hoeft dus niet meer voor iedere crypto aankoop apart nog geld over te maken. Dat maakt handelen in crypto via deze app erg gemakkelijk en bovendien kun je heel snel anticiperen, op het moment dat je een bepaald soort crypto tegen een bepaalde prijs wilt aankopen.

In het hoofdmenu van de Finst app zien we na het item ‘Markt’ het item ‘Wallet’. Hier vind je een overzicht van alle crypto’s die je via Finst in je bezit hebt, de hoeveelheden die je van die crypto’s hebt, de actuele waarde van die crypto’s, en de totale waarde van alle crypto’s die je bezit bij elkaar, oftewel de waarde van je wallet. Via de optie ‘Bundels’ in het hoofdmenu kun je daarnaast bepaalde cryptobundels aanschaffen, waarmee je investeert in verschillende soorten populaire crypto’s. Dit noemt men ook wel een ‘mandje’. Via het tabje ‘Menu’, vind je nog een heleboel andere pagina’s, tools en diensten die Finst aanbiedt. Het loont de moeite om het hele menu even goed door te lopen. Gezegd moet worden dat het menu erg overzichtelijk is, en dat het zelfs voor beginnende cryptohandelaren en leken eenvoudig is om wegwijs te worden in de app.

De Finst app ervaringen van andere gebruikers zijn over het algemeen dan ook erg goed. Op het bekende beoordelingsplatform Trustpilot, is Finst maar liefst met 4,5 sterren bekroond. Waarbij 5 sterren de maximum score is. Dit komt overeen met het rapportcijfer 9.

Finst heeft vele voordelen

Nog los van dat de app van de Finst exchange goed werkt en zeer gemakkelijk te bedienen is, heeft Finst ook genoeg andere positieve eigenschappen. Zo bedragen de transactiekosten bij Finst slechts 0,15%, wat in de markt wordt gezien als laag. Brokers en exchanges die 0,5-1,5% kosten rekenen over iedere transactie, zijn namelijk geen uitzondering in deze wereld.

De app van Finst maakt het daarnaast ook mogelijk om heel gemakkelijk vrienden uit te nodigen. Schrijft een vriend zich ook bij de exchange in, op basis van jouw aanbeveling? Dan krijg je 50% van zijn transactiekosten, over alle transacties die hij in de toekomst zal doen.

Beloningen voor het staken van crypto’s zijn bij Finst ook mogelijk. Hierbij verkoop je je crypto’s niet, maar houd je deze vast op de Finst exchange, die ze gebruikt voor het runnen van de blockchain. Je kunt dan een passief inkomen verdienen, dat varieert van zo’n 2 tot 10% rendement per jaar, afhankelijk van de soort cryptovaluta. Op dit moment zijn er 7 soorten crypto’s waarmee je kunt staken.

Uiteraard is er nog veel meer over de Finst app te zeggen, en dit is slechts een greep uit de mogelijkheden en voordelen die Finst je te bieden heeft. Bekijk zelf of Finst wat voor jou kan betekenen, maar kijk zeker ook naar andere vergelijkbare Nederlandstalige crypto initiatieven, zoals Bitvavo en Blox, en lees ook daar reviews over, om een goed inzicht te krijgen van de overeenkomsten en verschillen van deze platformen.

Dit is een samenwerking met Finst