Voorlopig valt het doek voor BlackBerry: TCL stopt productie

Het doek valt voor BlackBerry, althans voor voorlopig. De maker van de toestellen, TCL, heeft bekend gemaakt te stoppen met de productie van BlackBerry-smartphones.

BlackBerry productie stopt

BlackBerry is sinds eind 2016 onderdeel van TCL, het merk dat tevens verantwoordelijk is voor merken als Alcatel. Nu is aangekondigd dat TCL Communications in augustus de stekker trekt uit het productieproces van BlackBerry. Een onzekere tijd zal aanbreken voor de van oorsprong Canadese fabrikant.

De huidige licentie van TCL loopt af op 31 augustus 2020 en deze wordt niet verlengd. Dit betekent dat we na augustus moeten zien hoe het afloopt met BlackBerry. Voor klachten en service (in de zin van garantie) kan je tot en met 31 augustus 2022 aankloppen bij TCL, zo meldt BlackBerry. Echter is het onbekend wat dit betekent voor de software-ondersteuning. Hoewel het updaten sowieso niet op een heel hoog pitje stond, gezien de BlackBerry KEY2 LE die nog altijd op Android 8.1 Oreo draait. Wel verschenen met regelmaat beveiligingsupdates.

Het is goed mogelijk dat een andere partij nog toekomst ziet in de smartphones met het fysieke QWERTY-toetsenbord, maar vooralsnog is daar niks over bekend. Een BlackBerry KEY3 zit dan voorlopig ook nog niet in de pijplijn. Laat het duidelijk zijn; er wordt nog geen definitieve punt gezet achter BlackBerry, maar de toekomst is onzeker.