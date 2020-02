Doro 8050: nieuwe senioren-smartphone van alle gemakken voorzien

Fabrikanten kiezen andere manieren om nieuwe smartphones aan te kondigen, als het Mobile World Congress niet door kan gaan. De Zweedse fabrikant Doro heeft de nieuwe Doro 8050 aangekondigd. Dit is een geavanceerde smartphone voor senioren.

Doro 8050

Er is een nieuwe senioren-smartphone aangekondigd door Doro. Het is de Doro 8050 welke over nieuwere specs en mogelijkheden beschikt. De smartphone is helemaal verfijnd voor de oudere gebruiker. Er is een 5,45 inch beeldscherm met HD+ resolutie, Qualcomm QM215 chipset, 2GB aan werkgeheugen en 16GB opslagruimte. Vanuit de doos is de smartphone uitgerust met Android 9 Pie.

Doro voorziet de Doro 8050 van een 3000 mAh accu, 13MP hoofdcamera en 5 megapixel front-camera. De accu kun je opladen via de USB-C aansluiting. Daarbij kun je het geheugen uitbreiden met een geheugenkaart van maximaal 128GB en is er Bluetooth, WiFi, 4G en een aansluiting voor een 3,5 millimeter headset. NFC is niet op de Doro 8050 aanwezig. Onder het scherm zien we een fysieke startknop.

Doro heeft ook de Android-interface begrijpelijker en eenvoudiger gemaakt zodat deze makkelijker te begrijpen is. Er is compatibiliteit met gehoorapparaten en het geluid klinkt luid en duidelijk. De Doro 8050 heeft daarbij aan de achterkant, onder de camera een assistentieknop die ingedrukt worden als er hulp van iemand nodig is. Hiervoor kun je verschillende telefoonnummers invoeren die gewaarschuwd worden als er op die knop gedrukt wordt.

Doro laat aan DroidApp weten dat de Doro 8050 voor 229 euro over de toonbank zal gaan. Daarbij zal er voor 249 euro een bundel in de verkoop gaan met een stevige beschermhoes en handige bureaulader. De smartphone is vanaf april/mei verkrijgbaar in Nederland.