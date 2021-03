EMUI 11 vanaf nu beschikbaar voor Huawei P30 (Pro)

Voor de Huawei P30-serie heeft Huawei een nieuwe update klaargezet. Het gaat om de EMUI 11 update, maar helaas moeten de toestellen het doen zonder Android 11.

Huawei P30: EMUI 11

De bezitters van de Huawei P30 en P30 Pro in Nederland krijgen vanaf nu de update aangereikt van EMUI 11. De uitrol van de EMUI 11-update begon vorige maand al in China en heeft nu ook ons land bereikt. Verschillende lezers, waaronder Neely maken hier ons op attent en ook op de redactie zien we de nieuwste update inmiddels binnenkomen.

De EMUI 11 update bevat weliswaar wat nieuwe functionaliteit, de update is nog altijd gebouwd op Android 10. Door de Amerikaanse sancties is het Huawei nog niet gelukt om een definitieve versie van Android 11 klaar te stomen voor de P30-serie. Op dit moment is onduidelijk of Huawei überhaupt de update nog uit gaat rollen.

Je kunt met de komst van EMUI 11 gebruik maken van meer mogelijkheden voor het Always On Display. Daarbij zijn er nieuwe thema’s, kun je dankzij Multivenster apps in een zwevend venster openen en zijn er vloeiendere animaties. EMUI 11 brengt verder een scan-functie naar de Kladblok-app en videoverhalen in de Foto’s-app. Huawei heeft verder gewerkt aan een optie waarmee je privacy-gegevens bij een foto kunt verwijderen, voordat je deze deelt en verschillende andere privacy-verbeteringen doorgevoerd.

De update met versienummer 11.0.0.138 is 1,81GB groot en wordt vanaf nu aangeboden. Het kan even duren totdat deze bij iedereen beschikbaar is.

