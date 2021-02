Huawei P30 en P30 Pro krijgen vanaf deze maand EMUI 11

De update naar EMUI 11 werd door Huawei in de afgelopen tijd al verspreid naar verschillende toestellen, maar alleen in China. Nu is er nieuws over de P30-serie.

EMUI 11 onderweg naar Huawei P30-serie

De Huawei P30 en P30 Pro kunnen binnenkort de update naar EMUI 11 verwachten. De smartphonefabrikant rolde deze update eerder al uit in China, en binnenkort zijn we in Europa aan de beurt. In EMUI 11 zien we een hoop verbeteringen met nieuwe thema’s voor het Always On Display, verbeterde multi-window modus, nieuwe animaties en vele andere verbeteringen.

Verschillende smartphones van Huawei zijn al van EMUI 11 voorzien, zoals de Mate 40-serie, maar nu komt hij dus ook naar de Huawei P30 en P30 Pro. De update begint deze maand en moet later dit kwartaal voltooid zijn. Dit zou moeten betekenen dat de Huawei P30 en P30 Pro uiterlijk in maart de update naar de nieuwe versie ontvangen. Het gaat om een gefaseerde uitrol, waardoor het even kan duren totdat iedereen de update binnen ziet rollen.

Overigens is er nog wel een belangrijke ‘maar’. Het is niet duidelijk of de update ook Android 11 meebrengt. Dit vanwege de sancties vanuit de Verenigde Staten.

Huawei P30 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 498,00 euro