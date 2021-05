Facebook brengt Tuned-app uit: voor koppels

Helemaal een verliefd leven met je partner? Tuned is een applicatie van Facebook die helemaal voor jou en je partner is.

Tuned: een app voor stelletjes

Het New Product Experiments-team van Facebook heeft de Tuned applicatie uitgebracht. Het is naar eigen zeggen een ‘privéruimte om dichterbij te komen’, een app bedoeld voor jou en je partner. Het biedt een berichtentool, maar ook de mogelijkheid om speciale momenten te delen, net als stemmingen, liefdesbriefjes, GIF’jes, stickers, foto’s en anderen. Ook kun je een prompt de wereld in slingeren.

Verder kun je een gezamenlijke kalender bijhouden. Denk aan verjaardagen of dergelijke. Ook het maken van herinneringen kan ermee. De app zit in open betá en werkt ook zonder Facebook-account. Je meld je aan met je telefoonnummer. Het lijkt erop dat de app (nog) niet in Nederland beschikbaar is.