Garmin komt met Connect+ abonnement voor AI-inzichten

Garmin staat bekend om zijn uitgebreide statistieken en mogelijkheden. Nu introduceert het functies die achter een betaalmuur komen. Met het Connect+ abonnement krijg je AI-inzichten.

Garmin Connect+

Garmin Connect+ is de nieuwe abonnementsvorm van Garmin. De fabrikant introduceert deze nieuwe functionaliteit om gebruikers nog meer inzichten en suggesties te geven. Naar eigen zeggen wordt hiervoor gebruik gemaakt van AI en wordt gekeken naar de data van activiteiten en de gezondheid van de gebruiker. Net als normaal al het geval is, wordt deze verzameld met bijvoorbeeld de smartwatch en de fietscomputer van het Amerikaanse merk. Volgens Garmin worden de suggesties beter naarmate de AI-functie vaker gebruikt wordt.

Het is voor het eerst dat Garmin functionaliteit achter een betaalmuur plaatst. Tot op heden waren functies allemaal gratis beschikbaar. Het abonnement van Garmin kost 8,99 euro per maand, al betaal je 89,99 euro per jaar als je in één keer afrekent. Met Connect+ krijg je als gebruiker ook een nieuw prestatiedashboard. Hier kun je als gebruiker zelf grafieken maken, om bepaalde zaken bij te houden. Deze maak je met de gezondheidsdata of bijvoorbeeld je activiteiten.

Garmin Connect+ biedt verder meer opties voor LiveTrack, je krijgt meer begeleiding bij Garmin Run Coach en Cycling Coach en via de Garmin Connect-app kun je realtime je work-outs volgen. Gebruikers van Garmin hoeven volgens het merk niet bang te zijn dat nu gebruikte functies achter de betaalmuur verdwijnen. De bestaande Garmin-features blijven gratis.