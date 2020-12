Google voegt nog eens 50 dieren toe aan AR Animals: deze plaats je in je huiskamer

Google wil in deze tijd wat meer vrolijkheid naar de huiskamers brengen. Het bedrijf heeft hiervoor weer de AR Animals verder uitgebreid. Maar liefst vijftig nieuwe dieren kun je nu tot leven laten komen in je huis, op kantoor, in de tuin of gewoon onderweg.

50 nieuwe AR Animals

In de afgelopen maanden heeft Google volop ingezet op AR, ofwel augmented reality. Middels deze techniek kunnen bepaalde onderwerpen en karakters tot leven worden gewekt. Deze kun je vervolgens ‘projecteren’ op een willekeurige plaats. Denk aan in je woonkamer, in de slaapkamer, in de achtertuin of bij de bushalte. Eerder werden al dieren uit Australië aan de dienst toegevoegd, maar ook verschillende huisdieren, prehistorische beesten, 3D-modellen en zelfs gebouwen zoals de Brandenburger Tor.

Nu zijn er 50 nieuwe dieren toegevoegd, waarbij het voornamelijk lijkt te gaan om verschillende rassen die zijn toegevoegd. Denk aan honden als de border collie, cocker spaniël, teckel, de Duitse herder, chihuahua en de poedel, maar ook kattenrassen zoals de maine coon, ragdoll en de pers. Nieuw zijn ook onder andere de hamster, de cavia, het nijlpaard, zebra, eenhoorn, varken, rode panda, giraf en 3D-modellen van een kitten of puppy.

Wat moet je hiervoor doen? Eigenlijk niet veel. Allereerst heb je een toestel nodig dat ondersteuning biedt voor Augmented Reality. Dat zijn er inmiddels een hoop, maar vooral goedkopere toestellen hebben dit doorgaans niet. Zoek op je smartphone in Google naar het desbetreffende soort dier, waarna je een optie krijgt te zien om hem te tonen in je ruimte. De collega’s van Android Police hebben de dieren die nieuw zijn toegevoegd voor je op een rijtje gezet;