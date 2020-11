Google’s nieuwe AR-dieren komen uit Australië: nu in je eigen huis

Google heeft de afgelopen tijd de AR-mogelijkheden flink uitgebreid. Gebruikers kunnen nu verschillende dieren uit Australië in hun eigen huis plaats laten nemen. Denk bijvoorbeeld aan de koala of kangoeroe.

Australische dieren in huis

Verschillende (huis-) dieren, insecten, dinosaurussen en gebouwen zijn al beschikbaar in de AR-techniek van Google. In april werd voor het eerst de functie gelanceerd, en inmiddels is deze al veel verder uitgebreid. Nu kunnen we kennis maken met de Australische dieren, die je direct in je eigen kamer kunt bekijken.

De meeste dieren die wild in Australië leven, kom je niet op veel andere plekken tegen (behalve de dierentuin). Google geeft je met de ‘Aussie AR-dieren’ de mogelijkheid om deze gewoon naar je eigen huis te halen en te bekijken in bijvoorbeeld je woon- of slaapkamer. Vanaf nu kun je de AR-techniek gebruiken voor de koala, kangoeroe, quokka, emoe, vogelbekdier, wombat, kookaburra en de mierenegel.

Om de nieuwe dieren tot leven te toveren, tik je in de zoekmachine gewoon de naam van het dier in. Vervolgens zie je een kader met informatie over het beest, samen met een knop voor ‘weergeven in 3D’. Hiermee kun je ze bekijken in je eigen huis. Wel heeft je telefoon hier ondersteuning voor Augmented Reality (AR) voor nodig.