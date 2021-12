Google experimenteert weer met zoekbalk onderin; deze keer in Google App

De zoekbalk of adresbalk boven- of onderin in beeld. Het is een kwestie die de afgelopen jaren al meermaals is getest door Google in verschillende apps. Nu wordt er gekeken naar de zoekbalk onderin beeld in de Google App.

Zoekbalk onderin bij Google App

De zoekbalk van de Google App is bij verschillende smartphones, waaronder de Pixel-toestellen en bij Nokia al standaard onderin in beeld te vinden. Echter is dat in de applicatie van de Google App zelf nog niet het geval, maar dit kan zomaar veranderen, zo wordt duidelijk na het zien van de nieuwe beelden van een nieuwe versie van de app. Mogelijk wordt nu gekeken naar wat het beste is voor de applicatie en krijgen niet alle gebruikers deze verandering te zien.

Hoewel het er misschien visueel minder aantrekkelijk uitziet, is het voor het gebruik doorgaans wel prettiger. De zoekbalk onderin beeld ligt beter binnen handbereik en dat is handig met de steeds groter wordende schermen.