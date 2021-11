Google geeft haar slimme widget ‘At a glance’ een reeks handige verbeteringen

Google bereidt een update voor, voor de ‘At a Glance’ widget die we vinden op verschillende Android-modellen. De nieuwe versie van de widget voegt een reeks nieuwe verbeteringen toe die handig van pas kunnen komen. Het moet de widget een stuk nuttiger maken.

At a glance widget

De ‘At a glance’-widget is een widget welke je op de Pixel-telefoons tegen kunt komen. Ook op andere toestellen vind je de handige widget terug. Dankzij deze widget zie je direct aankomende (agenda-)afspraken. updates over drukte in het verkeer en bijvoorbeeld je komende vlucht. Nu gaat Google een stap verder en breidt het aantal mogelijkheden van de ‘At a glance’-widget verder uit. De nieuwe features en ondersteuningen zijn in de code van de Pixel 6 opgedoken en zijn dus nog niet direct beschikbaar.

De nieuwe weergaven die toegevoegd worden aan de ‘At a glance’ widget zijn als volgt;

At a store : Shopping lists and Google Pay rewards cards when you’re in supported stores

: Shopping lists and Google Pay rewards cards when you’re in supported stores Bedtime : Your upcoming bedtime from the Clock app

: Your upcoming bedtime from the Clock app Connected devices : Connection status and battery info for your Bluetooth devices

: Connection status and battery info for your Bluetooth devices Doorbell : Show who’s at the door when your doorbell rings

: Show who’s at the door when your doorbell rings Fitness : Activity info from your fitness app

: Activity info from your fitness app Flashlight : Reminder when flashlight is on

: Reminder when flashlight is on Safety check : Safety check countdown from the Personal Safety app

: Safety check countdown from the Personal Safety app Timer & stopwatch: Timer and stopwatch info from the Clock app

Het is niet bekend wanneer de nieuwe ‘At a glance’-widget uitgebracht wordt.

