Google Camera 7.4 uitgebracht: nieuwe toggles en functies

Google heeft een update uitgebracht voor haar eigen Google Camera-app. Met de nieuwste versie van de applicatie is het mogelijk om meer functies te gebruiken, en is er een handige resolutie-toggle.

Google Camera 7.4

Er kan een nieuwe versie gedownload worden van de Google Camera app. Met versie 7.4 krijgen gebruikers een aantal verbeteringen voorgeschoteld die het gebruik van de app een stuk beter maken. Het is voortaan mogelijk om sneller te schakelen tussen de verschillende resoluties zoals 4K en Full-HD. Voorheen moest je hiervoor het menu dieper induiken, nu kan dat via een toggle.

Wanneer je kiest voor Full-HD kun je ook nog het aantal frames per seconde instellen; hierbij kun je kiezen uit 30fps en 60fps. Bij 4K kun je alleen nog kiezen uit 30fps. Mogelijk rolt Google later de ondersteuning uit via een update om in 4K 60fps te filmen. Eerder dook deze aanwijzing namelijk al op. Wat wel mogelijk is, is om in 4K voortaan 8x digitaal te zoomen, waar het maximum normaal op 5x ligt. Echter werkt deze functie vooralsnog alleen op de Pixel 4 omdat deze telefoon beschikt over een telefotolens.

Wil je aan de slag met de nieuwe versie, Google Camera 7.4? Google heeft de eigen camera-app alleen uitgebracht voor de Pixel-toestellen zelf.