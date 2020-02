Google Collecties in het nieuw; wordt een nog betere verzamelaar

Google heeft het onderdeel Collecties voorzien van een aantal vernieuwingen. Je wordt dankzij de toepassing van AI een nog betere verzamelaar.

Google Collecties vernieuwd

Google Collecties wordt uitgebreid met een reeks verbeteringen en vernieuwingen. De dienst kan gezien worden als een alternatief voor Pinterest en moet nu een nog interessanter alternatief voor die dienst worden. Collections begon met het opslaan van afbeeldingen die je tijdens je speurtocht met Google tegenkwam, ook kon je er webpagina’s verzamelen. Ook worden de lijsten uit je Google Maps-account er getoond.

Nu heeft Google bekend gemaakt dat het de functionaliteit verder zal uitbreiden. Hiervoor zal kunstmatige intelligentie (AI) een belangrijke rol spelen. Op basis van verschillende factoren, zoals je zoekgeschiedenis, locatiegeschiedenis en dergelijke zal Google je voorstellen doen voor suggesties. Vervolgens worden daarmee weer vergelijkbare onderdelen voorgesteld en zo breid je je collectie eenvoudig uit.

Eigengemaakte collecties kunnen ook gedeeld worden met anderen, en je kunt ook samenwerken met iemand anders aan een collectie. De Collectie-functie is wel wat verstopt. Je vindt hem in de Google-app, als je op je profielfoto klikt en vervolgens onderin op Collecties tikt. Tevens kun je naar Google.nl gaan in de browser, en vind je in het zijmenu de optie Collecties. De nieuwste functies komen als eerst beschikbaar in de VS. Ze komen dus pas later naar ons land. Wanneer dit gaat gebeuren is niet bekend.