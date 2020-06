‘Google komt met nieuwe, modernere Nest Home-speaker’

Als we afgaan op de nieuwste geruchten is Google bezig met het ontwikkelen van een nieuwe slimme speaker. Het moet de opvolger van de ‘oude’ Home worden en moet meer premium zijn.

Nieuwe Nest Home onderweg

De hardware-afdeling is druk bezig met het realiseren van nieuwe producten en dingen. Zo gingen er eerder al berichten rond over een nieuwe 4K-Chromecast, en lijkt het er nu op dat we ook een nieuwe Google Home kunnen verwachten. Het nieuwe apparaat zal dan ook deel uitmaken van de Nest-familie.

De huidige Google Home is al langere tijd op de markt, terwijl de Google Home Mini al wel is opgevolgd door de Nest Mini. Het apparaat moet moderner gaan ogen, zo is de verwachting, en vervangt mogelijk niet alleen de Google Home, maar ook de niet in ons land uitgebrachte Google Home Max. De ‘Max’ was vooral bedoeld voor de muziekliefhebber met krachtige speakers. Die zouden we mogelijk ook terugzien bij de Google Nest Home, zodat de Max met pensioen kan.

In de Verenigde Staten is de Google Home al niet meer beschikbaar. De kans dat we dus binnenkort een nieuw apparaat gaan zien, lijkt hiermee een stuk groter. Op dit moment gaat het apparaat door onder de codenaam ‘Prince’. Het moet een apparaat worden dat een moderner design heeft en waarschijnlijk uit meer recyclebare materialen bestaat.

Als er meer bekend is over de Google Nest Home, dan houden we je natuurlijk op de hoogte.