Google lanceert Camera Go-app met nieuwe functies

Google heeft een nieuwe applicatie uitgebracht, bedoelt voor Android Go-toestellen. Het is de nieuwe Camera Go-app. Het moet goedkopere toestellen voorzien van uitgebreidere camera-mogelijkheden.

Google Camera Go-app

Na de aankondiging van Nokia heeft Google nog even zendtijd gebruikt voor het promoten van de nieuwe Camera Go-app. Deze applicatie is geoptimaliseerd voor toestellen met Android Go. Dit is weer een aangepaste versie van Android, bedoelt voor toestellen met minder krachtige hardware. De Google Camera Go app brengt verschillende functies van high-end smartphones, naar de goedkope toestellen.

De Google Camera Go app brengt onder andere een portretmodus. Er zijn meer geavanceerde functies mogelijk en de Nokia 1.3 is de eerste smartphone die de app krijgt. Google laat weten dat het in de toekomst naar meer Android Go-toestellen uitgebracht wordt. Een eerste indruk van de app vind je hieronder.