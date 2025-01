Google Lens app wordt beter: start direct met camera

Een fijne verbetering wordt uitgerold voor de Google Lens app. De toepassing wordt voorzien van een optie die direct de camera start, bij het openen van de applicatie. De verbetering komt zowel naar Android als naar iOS.

Google Lens opent met camera

Google Lens opent voortaan standaard met de camerazoeker, een wijziging die zowel op Android als iOS van kracht is. Voorheen opende de app met een galerij-weergave waarin bestaande afbeeldingen van je apparaat werden getoond, zoals recente screenshots en je volledige camerarol. Doordat de app direct de camera opent, kan je gelijk beginnen met het maken van een foto en deze analyseren.

Een subtiele maar handige update is dat Google nu een cirkelvormige preview van je laatste afbeelding toont in plaats van een afgerond vierkant. Dit element bevindt zich onder in het scherm en biedt snelle toegang tot je galerij: een tik of veegbeweging opent de volledige lijst van afbeeldingen. Daarnaast experimenteert Google met nieuwe functies, zoals videozoekopdrachten, die momenteel beschikbaar zijn voor gebruikers van Search Labs.

De camerawijziging is zichtbaar in de nieuwste versie van de Google-app (versie 16.0.7) op zowel Android als iOS.