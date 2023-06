Google Lens helpt je met het herkennen van huidaandoeningen

Google laat weten dat er voor Google Lens gewerkt wordt aan een nieuwe functie. Hierbij kun je met behulp van de camera op je smartphone of tablet, huidaandoeningen identificeren. Een functionaliteit die zeker niet in plaats van een bezoek aan de huisarts moet komen, maar je wel op weg kan helpen.

Huidaandoeningen herkennen met Google Lens

Google Lens is een handige functionaliteit waarmee je verschillende kanten op kunt. Denk aan het herkennen van soorten planten of bloemen, het vertalen van teksten of het scannen van een QR-code. Verder kun je teksten fotograferen, detecteren en kopiëren en elders plakken. De mogelijkheden worden nu verder uitgebreid, zo laat het bedrijf weten. Je kunt binnenkort de camera van je smartphone of tablet met Google Lens op je huid richten, waarbij de zoekmachinegigant je kan helpen met het herkennen van huidaandoeningen.

Je kunt in Google Lens een foto uploaden, waarmee visuele overeenkomsten worden getoond. Een handige toevoeging, als je niet precies weet hoe je iets moet omschrijven. Tevens moet de functie werken bij een bult op je lip, een streep op je nagel of haartuitval, zo laat Google weten. Je kunt hem ook gebruiken bij een moedervlek die er vreemd uitziet, of bij uitslag op de huid. Benadrukt wordt dat de functie in Google Lens slechts een hulpmiddel is en geen vervanger is voor een bezoek aan de dokter.