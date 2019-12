Google Opinion Rewards laat je nu zien wanneer je tegoed verloopt

Google heeft een langverwachte functie toegevoegd aan haar enquête-app. Opinion Rewards laat nu zien wanneer welk tegoed verloopt.

Opinion Rewards tegoed

Wil je een zakcentje verdienen, dan kun je meedoen aan Google Opinion Rewards. Voor iedere ingevulde enquête krijg je een paar centen, welke je kunt besteden in de Google Play Store aan apps, games, muziek, films of iets anders. Echter waren veel gebruikers er niet van op de hoogte dat het tegoed niet oneindig houdbaar is. Eerder kwam Google daarom al met een melding, waarbij gebruikers hierover geïnformeerd werden.

Toch werd het daarmee niet ineens veel duidelijker wanneer welk tegoed nou verloopt. Met een server-side update voor Google Opinion Rewards heeft het bedrijf een handige toevoeging gedaan. Bij het openen van de applicatie zie je voortaan onder het Google Play saldo terug, welk bedrag wanneer vervalt. In ons geval staat er dat er 0,16 eurocent vervalt op 7 mei 2020.

De update is vanaf nu beschikbaar. Omdat het een server-side update is, hoef je hiervoor niet zelf te updaten via de Play Store. Dit doet Google zelf voor je.