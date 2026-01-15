Google Pixel 10a render: wat heeft nieuwe toestel te bieden?

Google werkt achter de schermen aan de Pixel 10a. Deze nieuwe mid-end smartphone zal geen enorme schok achterlaten wat betreft specs en ontwerp, maar toch zijn we benieuwd. Nu zien we renders van de nieuwe smartphone.

Pixel 10a renders

Google werkt aan de nieuwe Google Pixel 10a. We schreven woensdag al over de nieuwe telefoon, waarbij duidelijk werd dat het toestel uitgebracht zou worden in de kleur ‘Berry’. De bron wist ook te melden dat het qua specificaties en het ontwerp geen wereldschokkende verandering zou zijn. De telefoon heeft namelijk veel weg van de Pixel 9a, waarbij de smartphone zelfs dezelfde processor lijkt te krijgen.

De Google Pixel 10a is nu te zien in renders, welke zijn gedeeld door de collega’s van Android Headlines. Eerder gaf Google al aan dat het merk circa elke 2-3 jaar het ontwerp van de Pixel aan zal passen. Aangezien de 8a er net wat anders uitzag dan de 9a, liggen op dat gebied de verwachtingen wat lager voor het aankomende model. Op de renders zien we een smartphone met een 6,3 inch scherm, met vrij dikke schermranden; al is dat niet heel zeldzaam in het mid-end segment.

Voor de Pixel 10a heeft Google weer een dual-camera bedacht. Naar verluidt gaat het om een 48 megapixel hoofdcamera en een 13 megapixel groothoeklens. Het OLED-scherm krijgt een 120Hz verversingssnelheid, en verwacht wordt een 5100 mAh accu met 23W laden. Dit zijn geen veranderingen ten opzichte van de Pixel 9a. Als de geruchten kloppen krijgt het toestel daarmee ook dezelfde Tenor G4 chipset.

We verwachten in de komende weken meer informatie over de Pixel 10a.