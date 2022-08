Google Play systeemupdate augustus 2022: dit is er nieuw

Iedere maand wordt er door Google een nieuwe systeemupdate uitgebracht voor Android. Dit is naast beveiligingsupdates en andere updates. Ook die van augustus brengt nu nieuwe functies en verbeteringen; daarover is nu meer bekend.

Google Play update augustus

Naast de beveiligingsupdates en andere updates die er voor Android verschijnen, zijn er ook de Google Play systeemupdates. Hiermee worden voornamelijk verbeteringen doorgevoerd op de achtergrond. Deze updates worden vaak stilletjes aangeboden en geïnstalleerd, soms gecombineerd met een andere update voor het toestel. Google pusht deze updates zelf naar de toestellen, waardoor je hiervoor niet afhankelijk bent van de fabrikant.

De changelog van de Google Play systeemupdate van augustus is bekend. Hierdoor komen we te weten welke verbeteringen en veranderingen er doorgevoerd staan. We zien verschillende verbeteringen voor de Google Play Store, de telefoon-app op je Android-toestel en nog enkele andere zaken. De changelog met de veranderingen voor de update van augustus, hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet.

De Galaxy A53

Google Play Store

Improvements to Play-as-you-download feature to let gamers start playing mobile games while the app download continues to reduce waiting times. [3]

New Features to help you discover the Apps & Games you love. [3]

Optimizations allowing faster and more reliable download and installation. [3]

New features to the Play Pass and Play Points programs. [3]

Enhancements to Google Play Billing. [3]

Continuous improvements to Play Protect to keep your device safe. [3]

Various performance optimizations, bug fixes and improvements to security, stability and accessibility.[3]

Support

[Phone] This release adds link groups to GoogleHelp to give users detailed help instructions from apps. [2]

[Phone] Adds support for Material 3 dynamic color in Android Help.[2]

System Management & Diagnostics

[Phone] New settings screens provide better visibility into and control over the functionality in Google Play services on your device.[2]

Utilities

[Phone] New UI for AutoFill.[2]

Wallet

[Phone] Allows users to add new eMoney cards to Google Pay to pay on transit and in stores in Japan.[2]

Developer Services

New developer features for Google and third party app developers to support Location & Context related developer services in their apps.[2]

System Management

Updates to system management services that improve security, and stability.[2]

[2] Available through Google Play services v33.22 updated on 08/18/2022

[3] Available through Google Play Store v31.1 updated on 07/28/2022.