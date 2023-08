Google Play systeemupdate augustus 2023: dit is er nieuw

Maandelijks verschijnt vanuit Google een nieuwe Google Play systeemupdate. Deze worden uitgerold als extraatje, naast de beveiligingsupdate. Nu is de Play-update van augustus vrijgegeven en komen we te weten, welke verbeteringen deze meebrengt.

Google Play update augustus

Iedere maand verschijnt de Google Play systeemupdate voor Android, en dat is deze maand niet anders. Hadden we eerder deze maand al beveiligingsupdate augustus, nu dus ook de Play update. Het is een update die door Google zelf gepusht wordt. Dit betekent dat de fabrikant hier in principe niet tussen zit. De uitrol gebeurt gefaseerd, waardoor dit zelfs bij eenzelfde toestel kan verschillen.

Changelog

De changelog van de Google Play systeemupdate van augustus hebben we hieronder voor je neergezet. Daarin staat precies wat er nieuw is.

Accountbeheer

[Auto] Bugfixes voor services voor accountbeheer.

Google Play Store

[Telefoon] Wijzig de tekst van de advertentiebadge van Advertenties in Gesponsord op alle Play Store-platforms.

[Auto, tv, Wear] Verbeter je mogelijkheid om illegale content te melden en zet het bijhouden van gebruikerssentiment aan voor apps en Play-reviews.

Wallet

[Telefoon, Wear] Wallet wordt toegevoegd aan meer landen.

Beveiliging en privacy

[Telefoon] Wachtwoordcheck en trackermeldingen integreren in Beveiligings- en privacyinstellingen.

Systeembeheer