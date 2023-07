Google Play systeemupdate juli 2023: dit is er nieuw

Zo halverwege de maand deelt Google een overzicht met de verbeteringen in de Google Play systeemupdate. Dit is ook het geval voor de maand juli, waarbij we de nieuwe details komen te weten. Deze updates verschijnen als uitbreiding op bijvoorbeeld de beveiligingsupdates.

Google Play update juli

Maandelijks rolt Google verschillende updates uit naar de toestellen. Het meest bekend zijn de beveiligingsupdates; waarbij patches kwetsbaarheden in de beveiliging van Android dichten. De laatste update is beveiligingsupdate juli. Dan zijn er ook nog de Pixel Feature Drop updates voor de Pixel-modellen en natuurlijk de Android-versie updates. Een ander soort update die op je smartphone of tablet binnen kan komen rollen, is de Google Play systeemupdate. Deze worden door Google zelf uitgerold dus zonder specifieke tussenkomst van de fabrikant. De uitrol hiervan gebeurt afwisselend, waarbij dit zelfs bij eenzelfde toestel kan verschillen.

De Google Play systeemupdate van juli 2023 brengt verschillende verbeteringen. Hieronder vind je de changelog van de update.

Apparaatconnectiviteit

[Wear] Nieuwe functies voor app-ontwikkelaars van Google en derden om in hun apps processen te ondersteunen die zijn gerelateerd aan apparaatconnectiviteit.

Google Play Store

[Telefoon] Je kunt nu zien of nieuwe evenementen, updates, aanbiedingen en content beschikbaar zijn in een app of game terwijl je door de Play Store browst.

[Telefoon] Je ziet geüpdatete display-ontwerpen voor evenementen, updates, aanbiedingen en redactionele content.

[Telefoon] Voor gebruikers van een schermlezer verschijnt de tag Ondersteuning voor schermlezers als eerste in de lijst met tags op de detailpagina.

[Auto, pc, telefoon, tv, Wear] Verbeterde app-installatie op apparaten met weinig vrije opslagruimte.

Systeembeheer

[Auto, pc, telefoon, tv, Wear] Updates voor services voor systeembeheer die de stabiliteit verbeteren.

[Auto, pc, telefoon, tv, Wear] Bugfixes voor services voor systeembeheer en diagnostische gegevens.

Als de update beschikbaar is voor jouw toestel, krijg je hier een melding van op je smartphone.