Google Play systeemupdate oktober 2023: dit is er nieuw

Maandelijks verschijnt er vanuit Google een nieuwe systeemupdate. Dat is deze maand ook het geval. Met de Google Play systeemupdate van oktober worden verschillende verbeteringen doorgevoerd in het besturingssysteem.

Google Play update oktober

Verschillende updates worden maandelijks verspreid voor Android. De bekendste is de security-patch. Eerder deze maand werd beveiligingsupdate oktober 2023 vrijgegeven. De smartphonefabrikanten kunnen hier vervolgens mee aan de slag. Echter worden ook andere updates uitgerold voor Android. Vanuit Google krijgen toestellen in de komende weken de Google Play systeemupdate van oktober binnen.

De uitrol hiervan is niet afhankelijk van fabrikanten en kan zelfs per toestel nog per gebruiker verschillen. Met de oktober-update van Google Play worden de volgende zaken aangepakt;

Changelog

Android WebView

Verbeteringen in beveiliging en privacy, en updates voor bugfixes. [6]

Nieuwe functies voor app-ontwikkelaars van Google en derden om in hun apps functionaliteit te ondersteunen voor de weergave van webcontent.[6]

Belangrijk: Sommige functies kunnen experimenteel zijn en alleen beschikbaar zijn voor bepaalde gebruikers.

Ontwikkelaarsservices

[Telefoon] Nieuwe functies voor app-ontwikkelaars van Google en derden om in hun apps processen te ondersteunen die zijn gerelateerd aan hulpprogramma’s.[3]

Apparaatconnectiviteit

[Telefoon] Ondersteuning om je smartwatch naadloos met meerdere telefoons te verbinden.[3]

Google Play Store

[Telefoon] Nieuw ontwerp op de detailpagina van apps, zodat je apps voor je niet-telefoonapparaten kunt ontdekken en meer informatie daarover kunt krijgen. [7]

[Telefoon] Je kunt apps rechtstreeks aan je Google Play-bibliotheek toevoegen als apps Google Play vragen nieuwe content of functionaliteit te downloaden.[7]

Wallet

[Telefoon] Google Wallet-meldingen omleiden via de Google Wallet-app, indien geïnstalleerd.[3]

Systeembeheer

[Auto, pc, telefoon, tv, Wear] Updates voor services voor systeembeheer die de stabiliteit verbeteren. [3]

[Telefoon] Updates voor services voor systeembeheer die apparaatconnectiviteit, netwerkgebruik, beveiliging, stabiliteit en updatebaarheid verbeteren. [1]

[Telefoon] Bugfixes voor services voor systeembeheer en diagnostische gegevens.[1]

[1]Beschikbaar via de Google Play-systeemupdate voor september.

[3]Beschikbaar via Google Play-services v23.39, geüpdatet op 04-10-2023.

[6]Beschikbaar via de systeemupdate voor Android WebView v118 voor oktober 2023.

[7]Beschikbaar via Google Play Store v37.8, geüpdatet op 02-10-2023.