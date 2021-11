Google stuurt e-mail over tweestapsverificatie: dit moet je weten

Met de titel ‘De manier waarop je inlogt, gaat veranderen op 9 november’ wil Google je informeren over het gebruik van tweestapsverificatie. Zijn deze mails echt of vals?

Mail over Google tweestapsverificatie

Binnenkort log je in met verificatie in twee stappen bij Google. Om gebruikers hiervan op de hoogte te brengen, krijgen Google-gebruikers een mail van Google waarin het uitleg geeft over tweestapsverificatie. Bij het programma Opgelicht zijn echter veel vragen binnengekomen met de vraag of deze mail wel echt is, of dat dit een vorm is van phishing of oplichting.

De mail is in principe afkomstig vanuit Google zelf. In het kader van een betere accountbeveiliging wordt bij bepaalde accounts een verplichting ingevoerd voor het gebruik van tweestapsverificatie.

Opgelicht zet nog even de mail neer, welke je van Google zelf kunt verwachten;

Mail van Google over verificatie in twee stappen

Van: Google <no-reply@accounts.google.com> Onderwerp: De manier waarop je inlogt, gaat veranderen op 9 nov. Binnenkort log je in met verificatie in 2 stappen [gebruikersnaam]@gmail.com Nadat je je wachtwoord hebt opgegeven, voer je een 2e stap uit op je telefoon. Houd je telefoon bij de hand als je inlogt. Verificatie in 2 stappen wordt automatisch aangezet op 9 november. Als je wilt, kun je dit eerder aanzetten. Je account is er klaar voor. Nu aanzetten Waarom verandert de manier waarop ik inlog? Door bij het inloggen een 2e stap te gebruiken, wordt je account een stuk beter beveiligd. Hoe je je account hiermee beschermt Hoe werkt het? Nadat je je wachtwoord hebt opgegeven, tik je op een Google-prompt op je telefoon of krijg je een inlogcode die je moet opgeven (je provider kan hiervoor kosten in rekening brengen). Je telefoonnummer en herstelmailadres updaten

Om zeker te weten dat deze mail echt van Google is, kun je goed zelf checken. Zorg dat de knop/link naar accounts.google.com linkt door je muis over de link te houden, of door de link op de smartphone lang ingedrukt te houden, voordat je klikt of tikt.