‘Google test openbare notities bij zoekresultaten’

Een opvallende verandering in het overzicht met zoekresultaten van Google. De zoekmachinegigant is begonnen met het tonen van openbare notities van andere gebruikers, bij links van zoekopdrachten.

Notities bij zoekopdrachten

Google rolt een nieuwe optie uit bij de zoekmachine. Bij zoekopdrachten worden notities getoond van andere Google-gebruikers. Deze kan bijvoorbeeld wat toevoegen aan zoekopdrachten met tips en ideeën om anderen te inspireren, zo stelt Google. Resultaten moeten hiermee bijvoorbeeld nuttiger gemaakt worden, waarbij gebruik wordt gemaakt van menselijke inzichten.

Notities kunnen alleen toegevoegd worden door (ingelogde) Google-gebruikers en zal in eerste instantie alleen werken in de Verenigde Staten en India. Voordat een notitie zichtbaar is, wordt deze door iemand Google handmatig gecheckt. Voor nu gaat het om een test en zal deze eerst geëvalueerd worden, voordat de functie voor iedereen beschikbaar komt. Daarbij moeten gebruikers de functie in ieder geval op dit moment, handmatig activeren in Search Labs.

Google laat in een blogpost ook weten dat gebruikers gemakkelijker een interessant onderwerp kunnen volgen, als zij hierin geïnteresseerd zijn.