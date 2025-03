Google werkt aan een nieuwe computer-modus genaamd Desktop View

Een nieuwe functie genaamd Desktop View is onderweg naar Android. Met de nieuwe functionaliteit wordt het mogelijk gemaakt om een desktop-ervaring te bieden, op meerdere schermen. De nieuwe functie komt met de introductie van een nieuwe versie van Android 16.

Desktop View in Android

Met de komst van Android 16 lijkt Google serieus werk te maken van een verbeterde desktopervaring voor Android-apparaten. Hoewel Android al langer een ontwikkelaarsoptie heeft voor een desktopmodus, wordt deze nauwelijks gebruikt vanwege de beperkte functionaliteit. In de nieuwste betaversie van Android 16 zijn aanwijzingen gevonden voor een nieuwe optie genaamd ‘Desktop Experience-functies inschakelen’. Dit wijst erop dat Google de desktopmodus nieuw leven wil inblazen en mogelijk breder toegankelijk zal maken.

Deze nieuwe functie maakt het mogelijk om een desktopweergave te activeren, zowel op het apparaat zelf als op een extern scherm. Dit zou Android-gebruikers in staat kunnen stellen om hun telefoon of tablet meer als een volwaardig werkstation te gebruiken. Samsung en Motorola bieden al langer een pc-achtige ervaring via Samsung DeX en Ready For, maar Google heeft tot nu toe geen vergelijkbare ondersteuning geboden op Pixel-apparaten en andere Android-toestellen.

Veel moderne Android-telefoons zijn krachtig genoeg om als enige computer te dienen, maar missen de softwarematige aanpassingen die nodig zijn voor een volwaardige desktopervaring. De bestaande desktopmodus van Android bevindt zich diep in de ontwikkelaarsopties en is vooral bedoeld voor het testen van apps in vrije vensters. Hierdoor wordt deze door de meeste gebruikers genegeerd. Tot voor kort ondersteunden veel Pixel-telefoons niet eens externe weergave-uitvoer, wat een serieuze belemmering vormde voor een bredere implementatie van de desktopmodus.

Hoewel de optie in de nieuwste testversie van Android 16 aanwezig is, werkt deze nog niet volledig. Dit is mogelijk te wijten aan bugs of ontbrekende functionaliteit die Google nog verder moet ontwikkelen. Het is ook onduidelijk of de naam ‘Desktop View’ definitief zal zijn, aangezien de functie nog in ontwikkeling is.