HEMA Mobiel stopt met prepaid: dit moet je weten

HEMA begon jaren geleden met het aanbieden van mobiele diensten. Bijvoorbeeld HEMA Mobiel prepaid. Nu heeft het Nederlandse warenhuis bekend gemaakt te stoppen met het aanbieden van HEMA mobiel.

HEMA Mobiel stopt

De mobiele telefoniediensten van HEMA houden op te bestaan. Dit zal gebeuren vanaf 1 mei 2022 en binnenkort worden al verschillende wijzigingen zichtbaar. Zo is het alleen nog mogelijk om tot 30 april 2021 je beltegoed op te waarderen. Tegoed dat je er dan nog opzet, is een jaar houdbaar. Vanaf 1 mei volgend jaar werkt de simkaart niet meer.

Klanten kunnen kosteloos overstappen naar KPN, zo meldt het bedrijf. Voor de mobiele diensten maakte HEMA al gebruik van het netwerk van KPN. De HEMA raadt aan om zo snel mogelijk over te stappen naar een andere provider. Je huidige mobiele telefoonnummer kan dan gewoon meegenomen worden. Stap je niet voor 1 mei 2022 over, dan vervalt naast het beltegoed ook je telefoonnummer.

Wil je prepaid behouden, houd er dan rekening mee dat het mogelijk goedkoper kan dan bij KPN. Overigens is het vaak al veel goedkoper per maand om een (voordelig) sim-only abonnement af te sluiten. Zo heb je voor een paar euro wat internet en voldoende belminuten en sms’jes. Bekijk hiervoor bijvoorbeeld onze onafhankelijke sim-only aanbiedingen en onze handige sim-only vergelijker. Zo is er al een abonnement voor 5 of 6,00 euro per maand, zoals die van Youfone, waarbij je ook belt via het KPN-netwerk.