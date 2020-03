HMD Global komt met ‘HMD Connect’: overal ter wereld roaming voor lage prijs

HMD Global heeft naast de aankondiging van verschillende Nokia-smartphones, nog een nieuwe dienst aangekondigd. Met HMD Connect kun je wereldwijd gebruik maken van roaming voor een interessante prijs.

HMD Connect

We zagen al de Nokia aankondiging vandaag, maar er is nog meer te melden. HMD Global komt met een dienst die het mogelijk maakt om eenvoudig en snel waar ook ter wereld gebruik te maken van roaming. De dienst heet HMD Connect Global Data Roaming Service, afgekort HMD Connect. Het biedt een beveiligde verbinding om overal gebruik te maken van mobiel internet. Hiervoor schaf je een data-simkaart aan. Via de HMD Connect app kunnen gebruikers controle houden over hun verbruik en het abonnement.

Volgens HMD Global werkt de dienst momenteel in meer dan 120 landen over de hele wereld. De dekking moet dankzij samenwerkingen met partners in de toekomst verder uitgebreid worden. De roamingdienst heeft een interessant prijskaartje. Vanaf 9,95 euro kun je 1GB aan data gebruiken, waardoor het voor de frequente (wereld-)reiziger een interessante optie kan zijn. Voor sommige gebieden lijkt een hogere prijs te gelden, al heeft HMD die informatie nog niet gedeeld tijdens het persevent.

Het bedrijf laat ons weten dat de dienst ook beschikbaar komt in Nederland en België. Er zal eerst begonnen worden met een bèta die binnenkort van start gaat. Degenen die geïnteresseerd zijn kunnen zich aanmelden via hmdconnect.com.