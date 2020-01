Honor 8S aanbieding bij Aldi voor €99: doen of niet?

Supermarkt Aldi heeft in de folder de Honor 8S gezet. Vanaf komende week kun je de smartphone voor 99 euro aanschaffen. Is het een goede keuze, of kun je beter verder kijken?

Honor 8S bij Aldi

Met regelmaat vind je bij de Aldi smartphones in de aanbieding. Vanaf komende week kun je de Honor 8S aanschaffen voor een bedrag van 99,00 euro. Dit lijkt een interessante deal, maar is dat het ook? In juni vorig jaar werd de smartphone ook al in de folder gezet.

Wat krijg je voor die 99 euro? De Honor 8S heeft een 5,71 inch HD-beeldscherm, een quad-core processor, 2GB aan werkgeheugen en 32GB opslagruimte. Volgens de Aldi is er een Snapdragon 425 processor, volgens Honor zelf een MediaTek chipset. Vanuit de doos draait het toestel op Android 9 Pie, is er een enkele 13 megapixel camera en maak je selfies met de 5 megapixel front-camera. De accu heeft een capaciteit van 3020 mAh.

Goed om te weten

(Veel) updates worden er niet verwacht en ook de specificaties zijn niet allemaal meer van deze tijd. Het werkgeheugen is wat aan de magere kant en de processor is ook niet alles. De telefoon wordt ook al een tijd niet meer verkocht in Nederland. We hebben een aantal alternatieven voor je die waarschijnlijk beter zullen bevallen.

Voor zo’n 90 euro heb je de Alcatel 1S. Voor een paar tientjes meer heb je bijvoorbeeld de Galaxy A20e of Nokia 4.2 waarvoor sowieso meer updates uitgebracht worden. De interessante alternatieven vind je hier op een rij, in het artikel met de beste smartphones tot 150 euro.

Mocht je toch voor de aanbieding van de Aldi willen gaan; de actie van de Honor 8S geldt vanaf 1 februari 2020.