Honor komt met smartphone die lichaamstemperatuur kan meten

Honor komt met een nieuwe smartphone op de markt, de Honor Play 4 Pro. Deze smartphone heeft verschillende interessante functies en mogelijkheden, waaronder ondersteuning voor 5G. Het meest bijzonder is dat de temperatuur van het lichaam gemeten kan worden.

Honor Play 4 Pro

In China heeft Huawei-dochter Honor een nieuwe telefoon aangekondigd, de Honor Play 4 Pro. Deze smartphone beschikt over een speciale infraroodsensor. Hiermee kan bijvoorbeeld de temperatuur van een mens of dier gemeten worden. Ook kan het de temperatuur van objecten meten. Het meten van je lichaamstemperatuur is door het coronavirus nu een actuele zaak. Wel ontbreekt nog informatie over hoe accuraat de temperatuurmeter van de Honor is. Volgens Honor kan de sensor temperaturen meten tussen de -20 graden en +100 graden Celcius.

De Honor Play 4 Pro is een smartphone met een 6,57 inch Full-HD+ beeldscherm. Daarbij heeft het krachtige toestel een Kirin 990 processor en is er 8GB RAM en 128GB aan geheugen. Het maken van foto’s kan met de dual-camera, of met de dual-front camera. Honor levert deze telefoon met een 4200 mAh accu welke met 40W opgeladen kan worden. Vanuit de doos komt het toestel met Android 10, met de MagicUI 3.1 skin.

Honor heeft de Honor Play 4 Pro vooralsnog alleen voor de Chinese markt gepresenteerd. We schatten de kans erg klein dat het toestel naar Nederland komt, maar wie weet.