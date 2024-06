HTC U24 Pro geïntroduceerd: voorzien van Snapdragon 7 Gen 3

Een uitgebreide mid-end smartphone is toegevoegd aan het portfolio van HTC. De fabrikant komt met de HTC U24 Pro, voorzien van prima specificaties en een prijs onder de 600 euro.

HTC U24 Pro aangekondigd

HTC kennen we allemaal van jaren geleden waarin het toestellen uitbracht in bijvoorbeeld de One-serie en Sensation-reeks. HTC is lang niet meer het bedrijf wat het was, maar toch brengt het merk nog weleens een telefoon uit. Vandaag maken we kennis met de HTC U24 Pro.

De HTC U24 Pro is een toestel met een 6,8 inch OLED-scherm, voorzien van een resolutie van 2436 x 1080 pixels. Deze levert een variabele verversingssnelheid van maximaal 120Hz. Het toestel is voorzien van een Snapdragon 7 Gen 3 chipset, 12GB RAM en 256GB opslagruimte.

Als we de specificatielijst afgaan, zien we verder een 4600 mAh batterij met 60W laden, al kun je het toestel ook 15W draadloos laden. Er is een 3,5 millimeter aansluiting, 5G en een sleuf voor een geheugenkaart. Drie camera’s zorgen achterop voor de foto’s. Dit is een 50 megapixel hoofdcamera, 50 megapixel telelens en een 8 megapixel telelens. Haarscherpe selfies kun je met de 50MP camera maken.

HTC verkoopt de HTC U24 Pro voor een bedrag van 564 euro. Informatie over de releasedatum en of het toestel breed naar Nederland komt is niet bekend.