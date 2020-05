Huawei komt met drie nieuwe Y-serie toestellen

Er zijn door Huawei drie nieuwe toestellen aangekondigd in de betaalbare Y-serie. Het gaat om de Huawei Y8s, Y6p en Y5p.

Nieuwe Y-serie

Huawei heeft een nieuwe lichting toestellen aangekondigd in de betaalbare Huawei Y-serie. De smartphones hebben de opvallende namen Huawei Y8s, Y6p en Y5p gekregen.

Huawei Y8s

We beginnen bij de Huawei Y8s. Deze smartphone is voorzien van een dual-camera aan zowel de voorkant (in de notch) als aan de achterzijde. Verder vinden we er een 6,5 inch beeldscherm terug met Full-HD+ resolutie, een Kirin 710 processor en 4GB werkgeheugen met 64GB of 128GB opslagruimte. De camera achterop is een 48MP lens met 2MP dieptelens, de front-camera telt eveneens een 2MP dieptelens, samen met een 8MP sensor. De accucapaciteit komt uit op 4000 mAh en kan opgeladen worden via de Micro-USB poort. Een prijs en releasedatum is nog niet bekend.

Huawei Y6p

Dan is er ook nog een nieuwe Y6-smartphone van Huawei; de Huawei Y6p. De smartphone is voorzien van een 6,3 inch HD+ beeldscherm, een 8MP front-camera en een triple-camera aan de achterkant. Deze bestaat uit een 13MP hoofdcamera, 5MP groothoeklens en 2MP dieptecamera. Achterop is ook de vingerafdrukscanner geplaatst. Huawei levert de Huawei Y6p met een MediaTek Helio P22 processor met 3GB RAM, 64GB opslagruimte en een flinke 5000 mAh accu. Jammer dat Huawei dan nog een Micro-USB aansluiting heeft geplaatst.

De prijs van de Huawei Y6p komt omgerekend uit op zo’n 170 euro.

Huawei Y5p

De derde smartphone is de Huawei Y5p, een stijlvolle smartphone met een 5,45 inch HD+ display met HD+ resolutie. De smartphone wordt eveneens aangedreven door een Helio P22 processor, heeft 2GB RAM en 32GB opslagruimte. De camera is een enkele 8MP lens en een 5MP front-camera. Er is een 3020 mAh accu aanwezig welke ook hier via de Micro-USB poort opgeladen kan worden. De prijs komt uit op 130 euro.

Android en prijs

Goed om te weten is dat alle drie de toestellen geleverd worden met Android 10 en de EMUI 10.1 skin. Echter worden de smartphones niet met de Google Mobile Services geleverd. Dit betekent dat je geen Google-apps op het toestel terug vindt. Dit vanwege de sancties vanuit de Verenigde Staten. Huawei levert haar eigen Huawei Mobile Services mee en apps downloaden kan via de AppGallery.

De Huawei Y8s is vooralsnog alleen aangekondigd voor Jordanië, de twee anderen zijn alleen nog voor Roemenië gepresenteerd. Het is niet bekend of de toestellen ook in ons land verschijnen.