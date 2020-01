Huawei P20 Lite krijgt beveiligingsupdate december 2019 aangereikt

Er staat een nieuwe update klaar voor de Huawei P20 Lite. De smartphone wordt bijgewerkt met een nieuwere beveiligingsupdate. De update is beschikbaar voor de Nederlandse gebruikers van het toestel.

Huawei P20 Lite: december-patch

De gebruikers van de Huawei P20 Lite krijgen een nieuwe update binnen op hun toestel. De smartphone werd in maart 2018 aangekondigd en ontvangt met regelmaat nieuwe updates. Armin laat ons weten dat zijn Huawei P20 Lite de beveiligingsupdate van december ontvangt. Het is een flinke update, met een grootte van 229MB. Het is de verwachting dat Huawei ook verschillende verbeteringen heeft doorgevoerd in de stabiliteit van het toestel.

Huawei kennende kan het even duren voordat iedere Huawei P20 Lite de update krijgt. Wanneer je de update kunt binnenhalen, krijg je een melding op je smartphone.