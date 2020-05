Huawei P30 Pro ontvangt de beveiligingsupdate van april 2020

Huawei rolt een nieuwe update uit voor de Huawei P30 Pro. De high-end smartphone welke vorig jaar verscheen, krijgt de beveiligingsupdate van april aangereikt.

Huawei P30 Pro: april-update

Degenen die in het bezit zijn van een Huawei P30 Pro kunnen een nieuwe software-update binnenhalen voor hun smartphone. De Chinese fabrikant rolt update 10.0.0.195 uit, een vrij flinke update met een grootte van 564MB. Deze brengt een nieuwe security-patch naar het toestel.

Voor de update draaide de Huawei P30 Pro met de beveiligingsupdate van maart 2020. Met deze update is beveiligingsupdate april 2020 meegeleverd. De changelog heeft het verder niet over andere verbeteringen of wijzigingen. Wel pakken fabrikanten doorgaans ook dit soort updates aan om stabiliteitsverbeteringen en optimalisaties door te voeren. De kans is dus groot dat dit ook bij de Huawei P30 Pro aan de orde is.

De update wordt gefaseerd uitgerold, dus het kan even duren voor hij bij iedereen te downloaden is. Als dit het geval is, krijg je hier een melding van op je toestel.