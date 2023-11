‘Huawei P70-serie wordt voorzien van eigen camerasensoren’

Huawei is naar verluidt van plan om de beeldsensors in zijn aankomende P70-serie te vervangen door sensoren uit eigen fabriek. Dit zou het bedrijf een grotere controle geven over de kwaliteit van de camera’s van zijn telefoons.

Eigen beeldsensor van Huawei

Huawei gebruikte tot nu toe Sony-sensoren in zijn telefoons. Het bedrijf had een contract met Sony, maar dit contract is niet verlengd. Huawei heeft geen Sony-sensoren meer op voorraad, waardoor het bedrijf op zoek moet naar een alternatief.

Het is niet de eerste keer dat Huawei eigen producten moet gebruiken voor componenten die het eerder importeerde. Nadat de Amerikaanse sancties tegen het bedrijf in 2019 werden ingevoerd, moest Huawei zijn eigen Kirin-chipsets ontwerpen en produceren. Eerder werkte Huawei onder andere met Leica voor de camera. Inmiddels hebben Xiaomi en Leica een samenwerking.

Huawei werkt naar verluidt ook aan een nieuwe optische vingerafdruklezer voor de P70-serie. Het bedrijf heeft niets officieel bevestigd, maar het is waarschijnlijk dat deze interne ontwerpen een groot deel van de presentatie zullen uitmaken als de P70-serie begin volgend jaar wordt aangekondigd.