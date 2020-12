Korting in de Google Play Store: 83 apps en games gratis of afgeprijsd

De Google Play Store staat vol met handige tools, apps en games, in alle soorten en maten. We hebben deze week een interessant overzicht voor je met 83 afgeprijsde of zelfs gratis apps en games voor Android.

83 games en apps afgeprijsd

In de Google Play Store kun je uit een groot aantal apps en spelletjes kiezen; misschien wel té veel. Om het weekend lekker voordelig in te luiden, kun je nu profiteren van een hoop aanbiedingen. Tijdelijk zijn in totaal 53 Android-apps helemaal gratis te downloaden en zijn er 30 in prijs verlaagd. Deze hebben we hieronder voor je op een rij gezet.

Toepassingen

Spellen

Personalisatie

Afprijzingen

De onderstaande applicaties en games zijn afgeprijsd.

Applicaties

Spellen

Personalisatie