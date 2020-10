LG Q7 in de aanbieding bij Aldi: doe het niet!

In de reclamefolder van de Aldi staat een aanbieding met de LG Q7. Deze smartphone kun je nu voor een interessante prijs aanschaffen. Maar is het een verstandige keuze?

LG Q7 aanbieding bij Aldi

We zijn gestuit op een nieuwe aanbieding bij supermarktketen Aldi. De supermarkt stunt met een korting op de LG Q7. Vanaf zaterdag 10 oktober 2020 kun je deze telefoon kopen voor een bedrag van 119 euro. Het lijkt een prima deal, maar is dat het ook?

Voor dit bedrag krijg je een 5,5 inch scherm met Full-HD beeldscherm. Daarbij heeft de telefoon door dit scherm een vrij compact formaat. Er is 32GB aan opslagruimte en 3GB aan werkgeheugen. Het geheugen zelf kun je uitbreiden met een geheugenkaart. Verder biedt de LG Q7 een 13 megapixel camera achterop en een 8 megapixel camera aan de voorkant.

Specificaties

Als we kijken naar de specificaties van de LG Q7 zien we een MediaTek MT6750S octa-core chipset. De accucapaciteit komt uit op 3000 mAh en is niet heel groot in deze tijd. Een belangrijk punt van aandacht is dat de telefoon draait op Android 9 Pie. Er zal geen nieuwe Android-versie voor dit toestel uitgerold worden en over beveiligingsupdates wordt met geen woord gerept.

Ons advies, laten liggen! Zeker gezien de verouderde specificaties, het niet meer ontvangen van updates maakt het toestel er niet beter op. De LG Q7 is simpelweg te oud. In ons overzicht met beste smartphones tot 150 euro zetten we 5 toestellen op een rij die je uitstekend kunt kopen voor een bedrag onder de 150 euro. Een voorbeeld is de Galaxy A20e en Xiaomi Redmi 9. Een veel betere keuze voor bijna hetzelfde geld.