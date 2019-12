LG Q7 krijgt Android 9 Pie met nieuwere beveiligingsupdate

LG heeft voor de LG Q7 een nieuwe update klaarstaan. In Nederland kunnen we voor dit toestel de update naar Android 9 Pie binnenhalen, samen met een nieuwere beveiligingsupdate. De update liet even op zich wachten.

LG Q7: Android Pie

DroidApp-lezer Johan laat aan ons weten dat zijn smartphone, de LG Q7, voorzien is van een grootse update. Hij laat weten dat de Q7 de update heeft ontvangen naar Android 9 Pie, de op één na laatste Android-versie die door Google is uitgebracht. De LG Q7 werd op de markt gebracht in juni vorig jaar, dit was met Android 8.1 Oreo.

Nu staat er dus een grote update klaar voor de LG Q7, dit is de update naar Android 9 Pie, waarbij een reeks nieuwe functies zijn toegevoegd. Denk onder andere aan het vernieuwde multitaskvenster, verbeterde notificaties, een beter accuverbruik en nog meer handige toevoegingen. De update brengt tevens beveiligingsupdate november 2019 mee.

Wanneer de update voor jouw LG Q7 beschikbaar is, krijg je een notificatie op je smartphone.