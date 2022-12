Lidl voegt adventskalender toe in app: elke dag voordeel

Supermarkt Lidl heeft de Lidl Plus app uitgebreid met een adventskalender. Terwijl er afgeteld wordt naar kerst, kun je in de app iedere dag een vakje openen. Hiermee krijg je extra voordelen bij je bezoek aan Lidl.

Lidl adventskalender in app

De Lidl Plus app is uitgebreid met een nieuwe functionaliteit die van pas kan komen bij het doen van boodschappen bij Lidl. Je kunt in de applicatie namelijk nu terecht voor de Kadokalender, ofwel een adventskalender. Iedere dag tot 24 december kun je een vakje openen en ontvang je extra korting op veel verschillende producten. Gedurende die dag kun je dat product met korting halen bij de supermarkt. Daarna verloopt de aanbieding en is het tijd voor een nieuw vakje.

Is er een aanbieding die je wel bevalt, dan kun je deze opslaan in je Lidl-account, waarbij de coupon wordt toegevoegd aan de lijst met de andere opgeslagen coupons. De kadokalender is te vinden op de startpagina van de applicatie. In principe zijn de aanbiedingen uit de adventskalender van Lidl in totaal twee dagen geldig, al kan dit per aanbieding verschillen. Bij een coupon zie je direct wanneer deze afloopt.

Je hoeft voor de Kadokalender van Lidl geen aparte update te downloaden uit de Google Play Store. Je hoeft enkel de app te openen, waarna je de kalender direct tegenkomt.

Bron foto bovenaan: Lidl