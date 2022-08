Nieuwe Logitech cloud-gamingconsole uitgelekt met Android

Logitech lijkt te werken aan een nieuwe console die bedoelt is voor cloud-gaming. Opvallend detail; dit apparaat, die qua design veel weg heeft van de Nintendo Switch, is voorzien van Android en kan overweg met verschillende diensten.

Logitech met Android game-console

Gameconsoles zijn er in vele soorten en maten en bestaan al jarenlang. Denk aan de Gameboy, Nintendo DS, de PSP en vele andere soorten. Gameconsoles zijn nog altijd niet uitgestorven, al wordt de focus wel wat verlegd met deze modellen. Dat zien we ook terug met het nieuwe product van Logitech waaraan gewerkt wordt. Evan Blass maakt melding van een nieuw product welke een vergelijkbaar ontwerp heeft als de Nintendo Switch.

Het nieuwe apparaat, waarbij de naam nog niet bekend is, zal een product zijn van Logitech in samenwerking met Tencent Games. We zien op de foto’s die door Evan Blass gelekt zijn verschillende bedieningsknoppen en natuurlijk het scherm in het midden. Op verschillende foto’s is te zien dat het apparaat voorzien zal zijn van Android. Hierbij zal er ook toegang zijn tot de Google Play Store.

De nieuwe gameconsole is gericht op het spelen van streaming games. Volgens eerdere berichten is Logitech samen met Tencent in gesprek met verschillende aanbieders, waaronder Nvidia GeForce Now en Xbox Cloud Gaming. Op de foto’s zien we ook het Steam-logo, dus het is goed mogelijk dat de fabrikant ook met dat belangrijke platform een overeenkomst heeft bereikt.