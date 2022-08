Firefox 104 voor Android brengt (eindelijk) automatisch invullen

De Android-app van de Mozilla Firefox browser wordt bijgewerkt met een nieuwe update. We zijn inmiddels aangekomen bij Firefox 104 en met deze update wordt een handige verbetering doorgevoerd, een welkome verbetering.

Firefox 104

In de Google Play Store staat een update klaar voor de Firefox applicatie. Deze browser van Mozilla krijgt een update waarmee functionaliteit toegevoegd wordt, die we graag jaren eerder hadden gezien. Google biedt al sinds jaar en dag ‘automatisch invullen’ aan als optie, en nu vinden we die ook terug in Firefox 104 voor Android. De functionaliteit is eerder al getest in de bètaversie van de browser-app.

Wanneer er een formulier opduikt, kun je automatisch invullen direct gebruiken. Bijvoorbeeld voor het invullen van een adres bij een bestelling, of een contactformulier op een website. In de instellingen van de browser kun je handmatig de desgewenste adressen al toevoegen, zodat deze snel ingevuld kunnen worden.

Firefox 104 heeft nog meer verbeteringen gekregen. De Android-app biedt vanaf nu de mogelijkheid om de browsegeschiedenis niet langer bij te houden. Je kunt daarbij de geschiedenis van het afgelopen uur, de afgelopen twee dagen of een eigen gekozen periode verwijderen. Verder belooft Mozilla nog wat bugfixes en zijn er verbeteringen voor de widget van LastPass. De update staat klaar in de Google Play Store.