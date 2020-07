Mario Kart Tour voor Android kun je nu eindelijk horizontaal spelen

Het was een ‘unieke’ eigenschap van de game van Nintendo. Mario Kart Tour speelde je terwijl je je toestel (gewoon) verticaal vasthield. Maar dat gaat veranderen.

Mario Kart Tour update

Nintendo brengt een nieuwe update uit in de Google Play Store voor het spel Mario Kart Tour. De nieuwe versie van de applicatie maakt het mogelijk om te spelen in landscape-modus. Dit betekent dat je je tablet of smartphone niet langer meer rechtop hoeft te houden, maar ook horizontaal kunt gebruiken.

Het spel werd juist uitgebracht met de portretmodus, maar dat gaat dus met de update veranderen. Het was een belangrijke wens van de gebruikers, omdat het het racegevoel ten goede komt. De update wordt vanaf nu uitgerold via de Play Store. Je kunt de app downloaden via onderstaande button.