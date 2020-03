Mario Kart Tour update: online multiplayer-modus en nieuwe camera-feature

Fans van Mario Kart hebben er even op moeten wachten, maar eindelijk is het zover. Nintendo heeft de racegame voorzien van een update met de online multiplayer-modus.

Nintendo heeft een nieuwe belangrijke functie toegevoegd aan het spel Mario Kart Tour. In september 2019 werd het spel uitgebracht voor Android en vanaf nu kun je racen tegen anderen. Eerder dit jaar werd het al mogelijk om de online multiplayer functie te gebruiken in een testversie, nu is hij er voor iedereen.

#MarioKartTour multiplayer is here! Let’s celebrate with a retweet campaign. If this tweet and the corresponding one on the Japanese account reach a combined 30,000 RTs, all current players will be gifted 30 rubies and an in-game badge! Watch the video for more info. pic.twitter.com/z4pVpcjkn3

— Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) March 9, 2020