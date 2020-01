MediaMarkt BTW Weg Ermee-actie: de beste aanbiedingen

Opnieuw stunt MediaMarkt met de BTW Weg Ermee aanbieding. Vandaag en de komende dagen kun je profiteren van een reeks interessante aanbiedingen.

BTW Weg Ermee!

Bij MediaMarkt kun je in de winkel en online profiteren van korting op vele producten en productgroepen. Natuurlijk zitten er weer een aantal mooie acties tussen, waarvan we er een aantal voor je hebben uitgelicht. Je vindt namelijk kortingen op tal van producten, van koffiezetapparaten tot vaatwassers, van wasmachines tot stofzuigers en van een krultang tot aan pannen en televisies.

Smartphones

Er zijn bij MediaMarkt ook tal van smartphones in prijs verlaagd tijdens de BTW Weg Ermee-actie. De meest interessante deals hebben we hieronder op een rij gezet.

Naast Samsung-toestellen zijn nog meer smartphones met voordeel te bestellen.

Natuurlijk zijn er nog veel meer smartphones in de aanbieding. Deze zijn verzameld op de actiepagina van MediaMarkt.

Andere producten

Op zoek naar bijvoorbeeld een smartwatch, ook dan is shoppen tijdens de BTW Weg Ermee-actie interessant. Denk bijvoorbeeld aan de Samsung Galaxy Watch Active 2 44mm black voor 335,77 euro in plaats van 406,00 euro. Daarbij vind je de Fitbit Charge 3 smartwatch voor 90,08 euro. De Huawei Watch GT 2 42mm haal je voor 164,71 euro in huis.

Nog op zoek naar slimme producten, dan stunt MediaMarkt met verschillende Google Nest-producten. De Google Nest Hub met scherm kost je nu geen 129 euro maar 106,61 euro. Voor de onlangs uitgebrachte Google Nest Mini betaal je een tientje minder en kost deze je €45,45. Voor de Google Nest Cam Outdoor buitencamera gaat het totaalbedrag dankzij de korting van 209 naar 172,72 euro.

Tijdens de BTW Weg Ermee-actie krijg je in totaal 17,36 procent korting op de deelnemende producten. Er wordt namelijk gerekend met de 21% BTW op de prijs zonder BTW. Wil je alle producten die in de aanbieding zijn nog eens op je gemak bekijken, dat kan via deze link van MediaMarkt. De BTW Weg Ermee!-aanbieding geldt tot en met 26 januari 2020.