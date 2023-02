MijnOverheid login voortaan alleen nog met DigiD-app of SMS

Het online service platform van de Nederlandse overheid, MijnOverheid is voortaan alleen nog toegankelijk door het inloggen met de DigiD-app of SMS-code.

MijnOverheid inlog aangepast

Sinds 30 januari is het op MijnOverheid niet meer mogelijk om in te loggen met een gebruikersnaam een wachtwoord. Je hebt voortaan altijd je mobiele telefoon nodig om in te loggen. Door gebruik te maken van de DigiD-app middels een pincode of het ontvangen van een SMS-bericht, zouden persoonlijke gegevens beter beschermd moeten zijn.

Met het aanscherpen van de inlogmethode zou het voor kwaadwillende gebruikers lastiger moeten zijn om bij persoonlijke gegevens van Nederlandse burgers te komen. Eind vorig jaar liet Logius weten dat er nog zo’n 215.000 gebruikers waren die met gebruikersnaam en wachtwoord inlogden op het platform. Middels een brief zijn al deze gebruikers geïnformeerd over de wijziging.

Via een speciale pagina op de officiële DigiD-website staat uitgelegd hoe je de app of SMS-code kunt gebruiken.

MijnOverheid is een online platform voor Nederlandse burgers die gebruik kunnen maken van de diensten als ze ouder zijn dan 14 jaar, een Burgerservicenummer hebben, Nederlands zijn of in Nederland wonen, en een DigiD-account hebben. Het platform biedt gebruikers toegang tot digitale post van de overheid en persoonlijke gegevens, zoals de WOZ-waarde van hun woning of de datum van hun laatste APK.