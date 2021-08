Moto G 5G ontvangt beveiligingsupdate van juli

Een nieuwe update wordt uitgerold voor de Moto G 5G. De smartphone van de fabrikant wordt bijgewerkt met een nieuwe beveiligingsupdate. Het lijkt erop dat de updates ineens in een stroomversnelling zijn beland.

Beveiligingsupdate juli voor Moto G 5G

Een ruime maand geleden verscheen voor het laatst een update voor de Moto G 5G, en nu is het alweer tijd voor een nieuwe update. In tegenstelling tot de grootse Android 11 update die eind juni verscheen, is het nu tijd voor een kleinere update. Paul laat weten dat de Moto G 5G vanaf nu beveiligingsupdate juli aangeboden krijgt.

Wanneer je de update kunt downloaden op je smartphone, krijg je hier een melding van op je toestel.